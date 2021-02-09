Заключенные рязанской колонии перевозили телефоны в мешках с гречкой

Заключенные исправительной колонии-поселения №5 перевозили запрещенные предметы в мешках с гречкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Заключенные исправительной колонии-поселения №5 перевозили запрещенные предметы в мешках с гречкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Выяснилось, что один из осужденных был разнорабочим на хозяйственном дворе. Он загрузил продукты в грузовик, на котором другой заключенный поехал в столовую. При досмотре в гречке нашли 18 телефонов, 14 зарядок, 12 наушников и 3 сим-карты.

За преступление нарушителя поместят в штрафной изолятор.