В Рязанской области установили величину прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 10 785 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 643 рублей, пенсионеров — 9 321 рублей, детей — 10 899 рублей.

В Рязанской области установили величину прожиточного минимума на 2021 год. Об этом сообщили во вторник, 9 февраля, на заседании правительства.

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 10 785 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 643 рублей, пенсионеров — 9 321 рублей, детей — 10 899 рублей.

Проект постановления был одобрен. Напомним, что теперь величина устанавливается не на квартал, а на год.