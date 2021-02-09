В Рязанской области обнаружен трихинеллез

3 февраля специалисты обнаружили заболевание у дикого кабана, добытого на территории 26 квартала Гиблицкого участкового лесничества ГКУ РО «Бельковское участковое лесничество» в границах Гиблицкого охотничьего хозяйства Касимовского района.

В Рязанской области обнаружен трихинеллез. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в ГУ ветеринарии региона.

3 февраля специалисты обнаружили заболевание у дикого кабана, добытого на территории 26 квартала Гиблицкого участкового лесничества ГКУ РО «Бельковское участковое лесничество» в границах Гиблицкого охотничьего хозяйства Касимовского района.

Сейчас очаг трихинеллеза ликвидируют.

Трихинеллез — это остро или хронически протекающая инвазионная болезнь всеядных, в том числе свиней, плотоядных животных, лошадей, а также грызунов.

Источником возбудителя инвазии для человека и животных являются свиньи, реже кабаны, медведи (бурые и белые), барсуки, тюлени, моржи и другие. Человек заражается чаще всего при употреблении инвазированного личинками трихинелл мяса или сала с прослойками мышечной ткани.