В России запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция формально допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.

Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Госдума приняла соответствующий законопроект во вторник, 9 февраля, сообщает ТАСС .

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — прокомментировал принятие закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы проекта отмечают, что действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.