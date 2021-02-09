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В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками
По данным следствия, подозреваемый в квартире на проспекте Энтузиастов «вел асоциальный образ жизни», ежедневно принимал в присутствии дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества. 3 февраля мужчина, находившийся под действием наркотиков, накормил дочь смесью молока и запрещенных веществ.

В Санкт-Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками. Ребенку полтора месяца, сообщил СКР.

По данным следствия, подозреваемый в квартире на проспекте Энтузиастов «вел асоциальный образ жизни», ежедневно принимал в присутствии дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества. 3 февраля мужчина, находившийся под действием наркотиков, накормил дочь смесью молока и запрещенных веществ.

Ребенок попал в больницу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

На мужчину 1985 года рождения завели дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).