В Песочне произошла авария на тепломагистрали

Сотрудники МУП «РМПТС» начали восстанавливать участок магистрального трубопровода, обеспечивающий теплоснабжение улиц Зубковой и Новоселов.

Во вторник, 9 февраля, в Песочне произошла авария на тепломагистрали. Об этом сообщил сайт мэрии.

Сотрудники МУП «РМПТС» начали восстанавливать участок магистрального трубопровода, обеспечивающий теплоснабжение улиц Зубковой и Новоселов.

Жилые дома от отопления и горячего водоснабжения отключать не планируют.

Незначительно снизят параметры подачи тепла в домах №№28 — 40 корпус 3 по улице Новоселов и по улице Зубковой в домах №№21 — 25 корпус 3, а также в детских садах №№142 и 149, школе №51, ДШИ №7.

Ремонт планируют завершить вечером.