В ночь на среду в Рязанской области ожидается до -18 градусов
По данным синоптиков, ночью будет снег, местами сильный. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные заносы.
В ночь на среду, 10 февраля, в Рязанской области ожидается до -18 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области днём -13, -8 градусов.
По данным синоптиков, ночью будет снег, местами сильный. Днем небольшой снег.
На дорогах гололедица, снежные заносы.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.