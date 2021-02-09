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В Минфине обсудят введение минимальной розничной цены на пиво
В Минфине обсудят введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию. Об этом сказано в письме комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по торговле и потребительскому рынку.

В Минфине обсудят введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию. По информации «Коммерсанта», об этом сказано в письме комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по торговле и потребительскому рынку.

Союз российских пивоваров предложил главе Минфина Антону Силуанову ввести в стране минимальную розничную цену на пиво еще в феврале 2020 года. Этому предшествовал конфликт внутри организации: из-за несогласия с этим вопросом из союза вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.)

Союз российских пивоваров предлагал установить минимальные розничные цены на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за литр, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже на розлив — 85 рублей за литр.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей раскритиковала это предложение и обратила внимание, что практика регулирования цен является антирыночной. Там напомнили, что пиво и так значительно подорожало в последние годы, в первую очередь за счет повышения акциза. Введение минимальной цены лишит продавцов возможности устанавливать скидки, приведет к удорожанию пива, повысит нагрузку на легальный бизнес, а также приведет к сокращению продаж и акцизных отчислений добросовестных производителей, считают в комиссии. Также введение минимальных розничных цен снизит конкурентоспособность российского пива, добавляют авторы письма.