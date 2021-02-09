В Госдуме предложили связать ставку по ипотеке с уровнем зарплат, чтобы рязанцам не приходилось «жить в вагончиках»

В Госдуме предложили связать ставку по ипотеке с уровнем зарплат, чтобы жителям регионов, в том числе рязанцам, не приходилось «жить в вагончиках», уезжая на заработки в крупные города. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета министра экономического развития Максима Решетникова перед депутатами.

В Госдуме предложили связать ставку по ипотеке с уровнем зарплат, чтобы жителям регионов, в том числе рязанцам, не приходилось «жить в вагончиках», уезжая на заработки в крупные города. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета министра экономического развития Максима Решетникова перед депутатами.

Володин обратил внимание Минэкономразвития на дисбаланс рынка труда, особенно в соседних с Москвой регионах. Изменить эту ситуацию было бы возможно, решив проблему с кратной разницей между столичной и и региональными зарплатами, отметил он.

«У нас с вами сейчас огромный дефицит трудовых ресурсов. В той же Рязанской области, в Тверской области, где люди на электричках ездят на заработки в столицу. А в Москве у них нет ни должных условий, ни медицинских услуг, потому что приезжают и работают на стройках, охраняют торговые центры. И семьи брошены. Надо создавать рабочие места и условия, которые людей будут оставлять дома — с семьями, с женами, с детьми. А так, получается, люди живут в вагончиках. Это ненормально», — заявил председатель Госдумы.

По его мнению, было бы правильно принять новую концепцию поддержки территории с учетом районирования: на расстоянии 300 км от Москвы — один подход, на расстоянии до 1000 км — другой. В том числе Володин предложил проработать зависимость ставки ипотеки от уровня зарплат в регионах.

Он также подчеркнул, что необходимо уходить от понятия средней зарплаты по России, так как зарплата в субъектах разная.