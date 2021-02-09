В центре Рязани задержали «закладчика»

30-летнего мужчину задержали на улице Краснорядской. В его квартире и в сделанном им «тайнике» на улице Вокзальной изъяли 254 грамма мефедрона и 33 грамма марихуаны.

В центре Рязани задержали «закладчика». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

30-летнего мужчину задержали на улице Краснорядской. В его квартире и в сделанном им «тайнике» на улице Вокзальной изъяли 254 грамма мефедрона и 33 грамма марихуаны.

На злоумышленника завели дело по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах»). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.