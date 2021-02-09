УК «Центральное агентство недвижимости» поздравила сотрудников с Днем риелтора

Отдельно прошла торжественная церемония награждения новых сотрудников «Золотого Фонда». Этот статус вместе с золотым значком агентства получают специалисты, лояльные компании и отработавшие более 10 лет.

УК «Центральное агентство недвижимости» поздравила сотрудников с Днем риелтора. В понедельник, 8 февраля, в ЦАНе наградили лучших из отрасли — 59 человек перевыполняли план в полтора, два и два с половиной раза в течение всего года.

Отдельно прошла торжественная церемония награждения новых сотрудников «Золотого Фонда». Этот статус вместе с золотым значком агентства получают специалисты, лояльные компании и отработавшие более 10 лет. Важный фактор — более 250 успешно проведенных сделок.

В компании отметили, что рекорды в продажах и количество сделок — это не просто личные победы, это доказательство доверия клиентов, что гораздо важнее. «И особенно ценно это тогда, когда на рынке оказания брокерских услуг не существует официального лицензирования деятельности. Условно, каждый может назвать себя риелтором. Но не каждый докажет свою квалификацию», — подчеркнули в УК.