Скончались еще трое рязанцев с COVID-19

В Рязанской области зафиксировали 100 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 100 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 848. Выздоровели 94 человека, всего 20 902 Умерли 3 пациента, всего 249.

В России зарегистрировали 15 19 новых случаев заражения (всего 3 998 216). За сутки выписали 21 795 человек, за весь период — 3 493 886. За сутки умерли 530 пациентов, за весь период — 77 598.