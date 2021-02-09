Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Об этом сообщили в мэрии. Ранее синоптики предупредили рязанцев об ухудшении погоды.

Во вторник, 9 февраля, рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в мэрии .

Отмечается, что коммунальные службы начали посыпать противогололедной смесью тротуары и остановки заранее.

«21 КДМ Дирекции благоустройства находятся на дежурстве и выйдет на обработку проезжих частей сразу после начала снегопада, — говорится в сообщении. — Через 2 часа колонны спецтехники начнут подметание улиц. Расчистка от снега городских территорий будет выполняться круглосуточно».

Ранее синоптики предупредили рязанцев об ухудшении погоды.