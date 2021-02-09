Рязанские медики освоили уникальную технологию исследования сердца

Около года назад кардиодиспансер получил высокоскоростной компьютерный томограф с инновационным программным обеспечением. Аппарат создает 128 изображений за половину секунды. В ведомстве отметили, что это позволяет «максимально детализировать картину и выявить патологию».

В Рязанском кардиодиспансере освоили уникальную технологию исследования сердца. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил региональный минздрав.

Около года назад кардиодиспансер получил высокоскоростной компьютерный томограф с инновационным программным обеспечением. Аппарат создает 128 изображений за половину секунды. В ведомстве отметили, что это позволяет «максимально детализировать картину и выявить патологию».

Заведующий рентгенологическим отделением, врач высшей квалификационной категории Руслан Хашумов пояснил, что за время работы нового томографа за помощью обращались пациенты с различными диагнозами.

«МСКТ-коронарография — самый современный и эффективный метод исследования сердца и коронарных артерий. Процедура не требует госпитализации, проводится амбулаторно, не имеет хирургических осложнений и не дает серьезной лучевой нагрузки на организм пациента», — отметил Хашумов.

Заведующий отделением пояснил, что новое оборудование помогает освоить эксклюзивные методики.

«Мы — единственные в Рязанской области проводим КТ при планировании сложнейшей операции TAVI — транскатетерной имплантации аортального клапана. И только в кардиодиспансере освоена уникальная диагностическая процедура — компьютерная коронарография с ЭКГ-синхронизацией», — подчеркнул Руслан Хашумов.