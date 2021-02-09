Рязанец повредил машину в Шлаковом из-за ямы, засыпанной щебнем

Утром во вторник, 9 февраля, рязанец повредил машину из-за ямы на улице Разина. Об этом он написал в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
Отметим, что в воскресенье, 7 февраля, на этом месте также пострадала женщина-водитель. Сразу после этого в качестве временной меры выбоины засыпали щебнем.
«Как насчет проседания асфальта на улице Разина, 2,5 на 2,5 метра и глубиной 30 см, которое в добавок по кругу еще и обледенело?» — обратился мужчина к администрации города.
Он сообщил, что поломал бампер, крыло, подкрылок и защиту.
«Самое коварство в том, что эта ямища трудно идентифицируется издалека и кажется небольшой неровностью, а когда подъезжаешь к ней и понимаешь масштаб, то уже поздно», — объяснил водитель.
Рязанец вызвал на место ДПС и оформил происшествие.
«Предлагаю вам провести нормальный ремонт данного участка дороги, а также