\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-16°
Срд, 10
-14°
Чтв, 11
-16°
ЦБ USD 74.26 -0.85 09/02
ЦБ EUR 89.4 -0.48 09/02
Нал. USD 73.92 / 75.3 12:45
Нал. EUR 89.32 / 89.9 12:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 2021 17:07
5 860
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
6 февраля 16:57
8 069
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
18 354
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
29 401
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец повредил машину в Шлаковом из-за ямы, засыпанной щебнем
Отметим, что в воскресенье, 7 февраля, на этом месте также пострадала женщина-водитель. Сразу после этого в качестве временной меры выбоины засыпали щебнем.

Утром во вторник, 9 февраля, рязанец повредил машину из-за ямы на улице Разина. Об этом он написал в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Отметим, что в воскресенье, 7 февраля, на этом месте также пострадала женщина-водитель. Сразу после этого в качестве временной меры выбоины засыпали щебнем.

«Как насчет проседания асфальта на улице Разина, 2,5 на 2,5 метра и глубиной 30 см, которое в добавок по кругу еще и обледенело?» — обратился мужчина к администрации города.

Он сообщил, что поломал бампер, крыло, подкрылок и защиту.

«Самое коварство в том, что эта ямища трудно идентифицируется издалека и кажется небольшой неровностью, а когда подъезжаешь к ней и понимаешь масштаб, то уже поздно», — объяснил водитель.

Рязанец вызвал на место ДПС и оформил происшествие.

«Предлагаю вам провести нормальный ремонт данного участка дороги, а также связаться со мной для урегулирования ущерба в досудебном порядке», — заключил он, все еще обращаясь к администрации.