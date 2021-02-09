Рязанцам предложили высказаться о цветочном оформлении города

Отмечается, что специалисты уже подготовили варианты новых арт-объектов, которые могут стать оригинальными «фото-зонами».

В Рязани стартовало общественное обсуждение цветочного оформления города в 2021 году. Об этом сообщили в мэрии.

«Цветущие розарии на площади Ленина летом и тюльпаны на Первомайском проспекте весной уже стали одной из визитных карточек Рязани. Благодаря реконструкции теплиц Дирекции благоустройства возможно совершенствование цветочного дизайна городских пространств», — отметили в администрации.

Отмечается, что специалисты уже подготовили варианты новых арт-объектов, которые могут стать оригинальными «фото-зонами».

Голосование проходит на платформе обратной связи Госуслуг. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, реализуют в озеленении города в весенне-летнем сезоне 2021 года.

Также оставить предложения можно под релизом в ленте комментариев в группе администрации «ВКонтакте» в отношении:

вопросов высаживания однолетних или многолетних растений на городских клумбах; хвойных насаждений; цветовой гаммы клумб; другие предложения в отношении цветочного «дизайн-кода» города, ухода, инноваций, возможного соучастия жителей.

Опрос проводят до 18 февраля. По вопросам проведения обсуждения можно обращаться в управление общественных отношений администрации по телефону: 95-69-15, 95-69-16.