Петицию с требованием поменять закон о митингах подписали актеры, писатели и ученые

В понедельник, 8 февраля, на платформе Change.org. Создали петицию с требованием поменять законодательство о митингах. Она называется «Россияне имеют законное право на мирные акции протеста. НЕТ! насилию и судебному произволу».

В понедельник, 8 февраля, на платформе Change.org. Создали петицию с требованием поменять законодательство о митингах. Она называется « Россияне имеют законное право на мирные акции протеста. НЕТ! насилию и судебному произволу ».

Авторы обращения призвали президента, Совфед и Госдуму привести законы о митингах в соответствие с Конституцией и гарантировать гражданам право на мирные собрания. По их словам, поведение участников акций 23 и 31 января было по большей части мирным, а «жестокость полицейских вопиюще не соответствовала уровню „общественной опасности“ протестующих».

«Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы», — говорится в документе.

Его авторы также потребовали освободить задержанных и арестованных, дела против которых считают политическими.

Петицию подписали более 180 актеров, режиссеров, писателей и ученых. На момент публикации новости открытое обращение поддержали почти 7 тысяч человек.