Пьяный рязанец до смерти избил приятеля

По данным следствия, 6 февраля двое мужчин пили алкоголь. Между ними началась ссора, и гость избил хозяина квартиры и ударил его ножом в ногу.

Пьяный рязанец до смерти избил приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 6 февраля двое мужчин пили алкоголь. Между ними началась ссора, и гость избил хозяина квартиры и ударил его ножом в ногу.

30-летний подозреваемый пояснил, что конфликт спровоцировал его приятель. После похода в магазин он не смог попасть в свою квартиру, потому что гость уснул и не слышал домофон. Хозяин начал высказывать претензии по этому поводу.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК). Подозреваемого арестовали.