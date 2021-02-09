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Опубликована программа Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России 2021»
Во вторник, 9 февраля, министр физкультуры и спорта области Владислав Фролов провел пресс- конференцию, посвященную организации и проведению XXХIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021».

Во вторник, 9 февраля, министр физкультуры и спорта области Владислав Фролов провел пресс- конференцию, посвященную организации и проведению XXХIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021».

В этом году соревнования пройдут 13 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» в районе Варсковского сельского поселения.

Участникам и зрителям пообещали:

  • удобные подъездные пути;
  • теплые раздевалки;
  • систему электронного хронометража и учета результатов;
  • развитую досуговую инфраструктуру;
  • удобное расположение стационарных трибун для зрителей;
  • функционирование системы искусственного оснежения лыжных трасс.

Фролов также отметил, что в этом году условия допуска участников изменились — и наличие справки на коронавирус является обязательным условием.

Регистрация участников «Лыжни России-2021» начнется с 10 февраля. Комиссия по допуску и регистрации участников работает:

  • 10-12 февраля — с 10:00 до 18:00 без перерыва на обед (адрес: Рязань, улица Ленина, 35 кабинет 113);
  • 13 февраля — с 8:30 до 11:00 — непосредственно на месте старта.

Для регистрации в комиссию необходимо предоставить:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
  • справку о допуске врача;
  • результат анализа на COVID-19 методом ПЦР с получением результатов не ранее трех календарных дней.

Дистанции соревнований:

  • 5 км — юноши и девушки 2003 года рождения и моложе;
  • 10 км — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.

Программа мероприятия:

  • 8:30 — 11:00 — регистрация участников;
  • 11:00 — 11:45 — культурно-развлекательная программа;
  • 11:45 — 12:00 — церемония открытия;
  • 12:00 — старт на дистанциях 5 км и 10 км, выполнение норм ГТО «Лыжные гонки» (IV-X ступени, дистанция 5 км);
  • 13:00 — 13:30 — награждение победителей и призеров, закрытие.

Участники соревнований смогут пройти тестирование норм ГТО по виду «Лыжные гонки» в возрастных категориях, соответствующих IV-X ступеням комплекса ГТО (дистанция 5 км). Для этого в мандатную комиссию необходимо представить уникальный идентификационный номер, который получает участник при регистрации на официальном портале комплекса gto.ru, копию документа, удостоверяющего личность, медицинский допуск.

Из Рязани участников доставят к месту старта на бесплатных автобусах с площади Театральной с 9:00 до 11:00. Отправление в Рязань после окончания соревнований — в районе стоянки с 13:30 до 15:00.

Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и призами Минспорта России и минспорта области. Также награждения пройдут в специальных номинациях.