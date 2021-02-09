ОНФ предложил Центробанку отключить пенсионеров от онлайн-платежей

Пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не пользуются, но которые становятся каналом для вывода средств для мошенников.

Возможность добровольного отказа от онлайн-платежей для пенсионеров предложил к заседанию экспертного совета Центрального Банка Общероссийский народный фронт. Как сообщает « Известия », в ведомстве уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финуслугами.

Специалисты Общероссийского народного фронта со ссылкой на данные Центрального банка сообщают, что за 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей. В 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет.

Пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не пользуются, но которые становятся каналом для вывода средств для мошенников. Пожилой человек сможет оставить себе только нужные ему функции — снятие наличных, оплата в стационарных магазинах, входящие переводы.

Добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан, говорят юристы.