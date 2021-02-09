На Рязанскую область надвигается метель

Во вторник, 9 февраля, рязанское ГУ МЧС опубликовало метеопредупреждение. В ближайшие два-три часа с сохранением до конца суток и ночью 10 февраля в регионе ожидаются усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду, сильный снег, метель с ухудшением видимости менее тысячи метров.