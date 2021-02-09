На портале «Гоуслуги» появится около 170 новых сервисов
Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. По его словам, сейчас россиянам доступно более 400 сервисов.
На портале «Гоуслуги» появится около 170 новых сервисов. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
По его словам, сейчас россиянам доступно более 400 сервисов. Чернышенко отметил, что обо всех возможностях «Госуслуг» «нужно рассказывать людям, получать обратную связь».