На перекрестке в Песочне одновременно произошло три ДТП

Аварии случились примерно в 17:30 на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии. «Дорога настолько скользкая, что легковушки не могут с места тронуться», — отметил очевидец.

Во вторник, 9 февраля, на перекрестке в Песочне одновременно произошло три ДТП. По словам очевидца, пострадали не менее шести машин.

Аварии случились примерно в 17:30 на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии.

«Дорога настолько скользкая, что легковушки не могут с места тронуться», — отметил очевидец.

Подробности ДТП уточняются.