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На главу «Медсервиса» завели дело за выброшенные под Рязанью опасные медотходы
Следователи выяснили, что в декабре 2017 года в районе деревни Полково Рязанского района сломалась машина, на которой «Медсервис» перевозил медицинские отходов класса Б (эпидемиологически опасные) до места их утилизации. Гендиректор распорядился выгрузить бактериологические отходы в здание возле пилорамы.

На гендиректора ООО «Медсервис» завели дело за выброшенные под Рязанью опасные медицинские отходы. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил региональный следком.

Следователи выяснили, что в декабре 2017 года в районе деревни Полково Рязанского района сломалась машина, на которой «Медсервис» перевозил медицинские отходов класса Б (эпидемиологически опасные) до места их утилизации. Гендиректор распорядился выгрузить бактериологические отходы в здание возле пилорамы.

Часть опасных отходов обвиняемый сжег на следующий день, остальные хранились там же вплоть до 23 января 2021 года.

«Указанные противоправные действия генерального директора ООО „Медсервис“ создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде», — отметили в следкоме.

На главу организации завели дело за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК), его направили в суд.