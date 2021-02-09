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Мошенницы под видом терапевтов украли у рязанской пенсионерки более полумиллиона
К 89-летней жительнице дома на улице Новоселов пришли две женщины, которые представились врачами-терапевтами. Одна из них прошла с хозяйкой на кухню и расспрашивала ее о здоровье, вторая незаметно проникла в комнату и нашла под диванной подушкой сбережения пенсионерки — 528 тысяч рублей.

Мошенницы под видом терапевтов украли у рязанской пенсионерки более полумиллиона рублей. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

К 89-летней жительнице дома на улице Новоселов пришли две женщины, которые представились врачами-терапевтами. Одна из них прошла с хозяйкой на кухню и расспрашивала ее о здоровье, вторая незаметно проникла в комнату и нашла под диванной подушкой сбережения пенсионерки — 528 тысяч рублей.

Хозяйка обнаружила пропажу сразу же после визита «терапевтов».

Полицейские обнаружили злоумышленниц благодаря записям камер видеонаблюдения и описанию машины, на которой они уехали. Рязанок в возрасте 31 года и 48 лет задержали. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.

Женщинам грозит до шести лет тюрьмы.