Мэрия о проблеме рязанки-инвалида: переселение гарантированно состоится

Ранее женщине предлагали переехать на третий этаж дома без лифта в Карцево, а также в квартиру на улице Станкозаводской, в которой нельзя было прописать старшего сына Галины. Оба раза женщина отказалась, на нее подали в суд.

В понедельник, 8 февраля, в управлении энергетики и ЖКХ провели совещание по вопросу переселения из аварийного жилищного фонда. На нем обсудили ситуацию жительницы дома №12 поселка Мехзавода Галины Крючковой.

Ранее женщине предлагали переехать на третий этаж дома без лифта в Карцево, а также в квартиру на улице Станкозаводской, в которой нельзя было прописать старшего сына Галины. Оба раза женщина отказалась, на нее подали в суд.

«Мы стараемся найти разумный выход из ситуации. Еще раз подчеркнули, что вопросы регистрационного учета членов семьи никак не влияют на переселение. По программе, в которой участвует дом, переселение гарантированно состоится», — отметила начальник отдела по жилью управления Татьяна Хотянцева.