Любимов ответил на коллективное обращение рязанских ТРЦ

На заседании правительства во вторник, 9 февраля, губернатор Николай Любимов ответил на коллективное обращение представителей рязанских ТРЦ. В январе они просили не увеличивать кадастровую стоимость зданий и сооружений в области ии ввести понижающий коэффициент.

На заседании правительства во вторник, 9 февраля, губернатор Николай Любимов ответил на коллективное обращение представителей рязанских ТРЦ. В январе они просили не увеличивать кадастровую стоимость зданий и сооружений в области ии ввести понижающий коэффициент.

По словам главы региона, закон не предусматривает перенос либо отмену действия новой государственной кадастровой оценки, уже утвержденной и согласованной Росреестром. Также не предусмотрено и введение понижающих коэффициентов к кадастровой стоимости.

«При этом законом установлен новый механизм уточнения кадастровой стоимости. Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, можно получить в Центре Государственной кадастровой оценки, в который могут обращаться любые организации или предприятия», — заявил Любимов.

Губернатор добавил, предприятие вправе подать в Центр обращение об исправлении ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, приложив подтверждающие документы, а также заявление об установлении кадастровой стоимости в размере его рыночной цены, минуя судебные разбирательства.

«Каждый собственник может воспользоваться этими механизмами», — пояснил он.

Любимов также подчеркнул, что Рязанская область стала одним из немногих регионов, где для торговых центров в 2020 году, которые снизили арендную плату либо предоставили отсрочку своим арендаторам, продлили сроки уплаты налогов и снизили ставки по налогу на имущество организаций в 2 раза.