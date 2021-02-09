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Эксперт рассказал, почему не стоит указывать в сети имя и фамилию
Эксперт рассказал, почему не стоит указывать в сети имя и фамилию. Пользуясь личными данными, мошенники могут писать вашим друзьям и близким и вымогать деньги.

Эксперт рассказал, почему не стоит указывать в сети имя и фамилию. Пользуясь личными данными, мошенники могут писать вашим друзьям и близким и вымогать деньги. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

По словам Закаряна, поводом для вымогательства может стать что угодно — любовь к азартным играм, алкоголю, связь на стороне и хорошо, если это будет одноразовый платеж. Многие люди любят рассказывать в соцсетях о своем благосостоянии и отдыхе на курортах. Такое поведение может являться прямым сигналом к мошенническим действиям — «самое время забраться к ним домой».

Сейчас люди начинают понимать, что лишняя открытость в сети может навредить и перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем.

Также эксперт пояснил, что на Западе сейчас популярна идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без этой «привязки».