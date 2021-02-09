Дорожники обратились к рязанцам из-за снегопада

Дорожников перевели в режим повышенной готовности. Убирать снег и обрабатывать федеральные трассы от гололеда в регионе будут 30 единиц техники. Количество спецтехники отрегулируют в зависимости от обстановки на дороге.

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» обратился к рязанцам из-за надвигающихся снегопадов. Водителей просят соблюдать правила и не мешать дорожной технике.

По данным синоптиков, в Рязанской области ожидается снег, местами порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Дорожников перевели в режим повышенной готовности. Убирать снег и обрабатывать федеральные трассы от гололеда в регионе будут 30 единиц техники. Количество спецтехники отрегулируют в зависимости от обстановки на дороге.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» в Рязанской области: (4752) 710432.