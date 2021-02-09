\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-15°
Срд, 10
-13°
Чтв, 11
-17°
ЦБ USD 74.12 -0.14 10/02
ЦБ EUR 89.53 0.13 10/02
Нал. USD 73.9 / 75.3 17:23
Нал. EUR 89.3 / 89.9 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
1 час назад
285
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 17:07
6 352
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
6 февраля 16:57
8 547
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
18 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Для устранения последствий взрывов в Скопинском районе и помощи жителям создадут комиссию
Проект постановления о создании комиссии уже одобрен. Отмечается, что работа комиссии позволит «соблюсти условия, которые установлены региональным законом, дающим право пострадавшим гражданам получить социальную поддержку». В частности, люди, чье жилье пострадало от ЧС, получат компенсационные выплаты.

Для устранения последствий взрывов в Скопинском районе и помощи жителям создадут межведомственную комиссию. Такое решение приняли на заседании регионального правительства во вторник, 9 февраля, сообщил сайт органа власти.

Проект постановления о создании комиссии уже одобрен. Отмечается, что работа комиссии позволит «соблюсти условия, которые установлены региональным законом, дающим право пострадавшим гражданам получить социальную поддержку». В частности, люди, чье жилье пострадало от ЧС, получат компенсационные выплаты.

«Прошу министерство труда и социальной защиты региона максимально ускорить эту работу для того, чтобы мы могли помочь людям, которые пострадали от этого взрыва», — сказал губернатор Николай Любимов, комментируя законопроект.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На помощь региону из федерального бюджета направят почти 219 миллионов.