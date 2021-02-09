Для устранения последствий взрывов в Скопинском районе и помощи жителям создадут комиссию

Проект постановления о создании комиссии уже одобрен. Отмечается, что работа комиссии позволит «соблюсти условия, которые установлены региональным законом, дающим право пострадавшим гражданам получить социальную поддержку». В частности, люди, чье жилье пострадало от ЧС, получат компенсационные выплаты.

Для устранения последствий взрывов в Скопинском районе и помощи жителям создадут межведомственную комиссию. Такое решение приняли на заседании регионального правительства во вторник, 9 февраля, сообщил сайт органа власти.

Проект постановления о создании комиссии уже одобрен. Отмечается, что работа комиссии позволит «соблюсти условия, которые установлены региональным законом, дающим право пострадавшим гражданам получить социальную поддержку». В частности, люди, чье жилье пострадало от ЧС, получат компенсационные выплаты.

«Прошу министерство труда и социальной защиты региона максимально ускорить эту работу для того, чтобы мы могли помочь людям, которые пострадали от этого взрыва», — сказал губернатор Николай Любимов, комментируя законопроект.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На помощь региону из федерального бюджета направят почти 219 миллионов.