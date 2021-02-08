Жительница Шацкого района едва не зарубила топором дочь

В конфликт успели вмешаться полицейские. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жительница Шацкого района едва не зарубила топором дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

60-летняя женщина и ее 36-летняя дочь часто ссорились на бытовой почве. Очередной конфликт на повышенных тонах привел к тому, что пенсионерка стала угрожать дочери убийством.

Испугавшись, женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать полицию. Поняв это, ее мать схватила топор и, побежав за потерпевшей, продолжила угрожать расправой.

В этот момент в конфликт вмешались участковые, они забрали у пенсионерки топор. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.