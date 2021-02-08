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Юрист рассказал, кому прибавят пенсию в феврале
Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал агентству «Прайм», кому прибавят пенсию в феврале. По его словам, повышенные выплаты ждут инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Пенсии им проиндексируют на 3,8%.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал агентству «Прайм», кому прибавят пенсию в феврале. По его словам, повышенные выплаты ждут инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Пенсии им проиндексируют на 3,8%.

Кроме того, с февраля повысится размер пенсии по старости для россиян старше 80 лет. Она составит 6 044,48 рубля.

«Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет», — добавил юрист.

Редин напомнил, что работающим пенсионерам выплаты перестали индексировать с 2016 года.