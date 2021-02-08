Вооруженный мужчина ограбил цветочный магазин в Сасове

В Сасове ограбили цветочный магазин, расположенный около кладбища. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове ограбили цветочный магазин, расположенный около кладбища. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

50-летняя предпринимательница рассказала, что находилась в палатке, когда один из посетителей направил на нее руку, спрятанную в пакет. Мужчина заявил, что у него пистолет и он выстрелит, если она не отдаст ему выручку и телефон. Испугавшись, продавец передала грабителю 11 тысяч рублей и свой смартфон.

Подозреваемая описала злоумышленника, полицейские составили ориентировку и задержали подозреваемого в сасовской гостинице. Им оказался 52-летний житель Пителинского района, которого неоднократно судили за кражу и грабеж. В середине прошлого года он освободился из колонии и переехал в Сасово. Поселившись в гостиницу, мужчина украл телефон одного из постояльцев, а затем наведался в цветочную палатку.

«Выпив немного спиртного для храбрости, злоумышленник под угрозой убийства похитил деньги и смартфон и направился в одно из питейных заведений. По дороге в спешке он уронил телефон на дорогу, он разбился. Рецидивист расстроился и в тот же вечер злоупотребил алкоголем. Утром его задержали», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК, его арестовали.