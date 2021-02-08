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В Рязани после падения девочки с 16 этажа завели уголовное дело
В Рязани после падения девочки с 16 этажа завели уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»). Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «Мещерская сторона».

В Рязани после падения девочки с 16 этажа завели уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»). Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «Мещерская сторона».

Замруководителя Московского межрайоного следственного отдела города Александр Санферов уточнил изданию, что 12-летняя девочка живет в полной благополучной семье.

Подросток находится в одной из больниц. Медики оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое.