В Оренбургской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней внучки

В 00:10 8 февраля у многоквартирного дома в Орске нашли тело двухлетней девочки с колото-резаными ранами в области шеи. По подозрению в убийстве задержали 60-летнюю бабушку ребенка. Следователи уточнили, что в момент совершения преступления она была пьяна.

В Оренбургской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней внучки. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил региональный следком.

В 00:10 8 февраля у многоквартирного дома в Орске нашли тело двухлетней девочки с колото-резаными ранами в области шеи. По подозрению в убийстве задержали 60-летнюю бабушку ребенка. Следователи уточнили, что в момент совершения преступления она была пьяна.

На женщину завели дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»), ее задержали.

Следователи также возбудили дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая смерть человека») для «дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики».

Фото СУ СКР по Оренбургской области