В Назрани завели дело после отравления семерых детей угарным газом

По данным следствия, в ночь на 4 февраля в больницу попали семеро детей в возрасте от одного года до восьми лет с признаками отравления угарным газом. Все они живут в многоквартирном доме, расположенном по улице Московской.