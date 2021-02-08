В Назрани завели дело после отравления семерых детей угарным газом
По данным следствия, в ночь на 4 февраля в больницу попали семеро детей в возрасте от одного года до восьми лет с признаками отравления угарным газом. Все они живут в многоквартирном доме, расположенном по улице Московской.
В Назрани завели дело после отравления семерых детей угарным газом. Об этом в понедельник, 8 января,
По данным следствия, в ночь на 4 февраля в больницу попали семеро детей в возрасте от одного года до восьми лет с признаками отравления угарным газом. Все они живут в многоквартирном доме, расположенном по улице Московской.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).