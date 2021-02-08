В Минэнерго прокомментировали рост тарифов на электроэнергию для населения

В ведомстве заявили, что увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией.

В ведомстве заявили, что увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией.

«Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции», — приводит слова министерства РИА Новости .

Ранее федеральные СМИ сообщали , что оптовые цены на электричество в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее падение спроса.

По словам замглавы Минэнерго Павла Сниккарса, оптовые расценки не влияют на тарифы для населения, а полностью регулируются государством.

«Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса», — прокомментировали в Минэнерго.