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В Минэнерго прокомментировали рост тарифов на электроэнергию для населения
В ведомстве заявили, что увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией.

В ведомстве заявили, что увеличение цен на электроэнергию ограничено инфляцией.

«Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции», — приводит слова министерства РИА Новости.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что оптовые цены на электричество в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее падение спроса.

По словам замглавы Минэнерго Павла Сниккарса, оптовые расценки не влияют на тарифы для населения, а полностью регулируются государством.

«Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса», — прокомментировали в Минэнерго.