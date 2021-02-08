В МЧС прокомментировали эвакуацию «Барса» на Московском шоссе
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС прокомментировала эвакуацию «Барса» на Московском шоссе. Звонок спасателям поступил в понедельник, 8 февраля, в 15:05.
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС прокомментировала эвакуацию «Барса» на Московском шоссе. Звонок спасателям поступил в понедельник, 8 февраля, в 15:05.
На момент публикации новости посетителям разрешили вернуться в торговый центр. Из-за чего сработала пожарная сигнализация, будут выяснять дознаватели.
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