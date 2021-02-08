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В Горроще при столкновении двух легковушек пострадали двое
ДТП произошло 5 февраля примерно в 12:20 у дома №26/43 на улице Черновицкой. По предварительной информации, 50-летний рязанец на Skoda Rapid столкнулся с Ford Focus. За рулем второго автомобиля была 28-летняя женщина.

В Горроще при столкновении двух легковушек пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло 5 февраля примерно в 12:20 у дома №26/43 на улице Черновицкой. По предварительной информации, 50-летний рязанец на Skoda Rapid столкнулся с Ford Focus. За рулем второго автомобиля была 28-летняя женщина.

Травмы получили водители обеих машин.