В Горроще при столкновении двух легковушек пострадали двое

ДТП произошло 5 февраля примерно в 12:20 у дома №26/43 на улице Черновицкой. По предварительной информации, 50-летний рязанец на Skoda Rapid столкнулся с Ford Focus. За рулем второго автомобиля была 28-летняя женщина.