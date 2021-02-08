В 2021 году в Рязанской области отремонтируют более 25 километров железнодорожных путей
Отмечается, что объем работ по технологии «закрытый перегон» увеличат на 14%. Движение поездов в это время организуют по соседним путям в реверсивном режиме.
В 2021 году в Рязанской области планируют отремонтировать 26 км железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Наиболее протяженными участками, где проведут капремонт, станут: Кораблино — Ряжск (16,65 км) и Сасово — Берестянки (7,7 км).
Отмечается, что объем работ по технологии «закрытый перегон» увеличат на 14%. Движение поездов в это время организуют по соседним путям в реверсивном режиме.