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Убирать рязанские улицы поможет спецтехника «Лидер Строя»
В субботу, 6 февраля замглавы администрации Владимир Бурмистров встретился с руководством ООО «Лидер Строй». Компания работает с крупнейшими организациями по содержанию дорог регионального и федерального значения.

В субботу, 6 февраля замглавы администрации Владимир Бурмистров встретился с руководством ООО «Лидер Строй». Компания работает с крупнейшими организациями по содержанию дорог регионального и федерального значения.

Бурмистров и представители Дирекции благоустройства посетили завод по замешиванию жидкого реагента, специализированную дорожную лабораторию «Лидер Строя», а также посмотрели новое оборудование ГЛОНАСС и машины КДМ.

Замглавы администрации отметил преимущества современных технологий, которые используют при содержании дорог федерального значения и поручил руководству Дирекции перенять опыт.

Например, реагент на предприятии замешивают автоматизировано, в более точных пропорциях. На дорогах к каждой камере прикреплен датчик температуры, который работает как небольшая метеостанция.

По поручению Бурмистрова противогололедную смесь, которую производят на предприятии, опробовали на машинах КДМ Дирекции.

Кроме того, ООО «Лидер Строй» будет безвозмездно помогать в уборке городских территорий. Уже ночью 7 февраля на подметание и обработку пескосоляной смесью Ряжского шоссе вышла техника компании.

«Такая помощь важна для города, особенно в период ликвидации последствий погодных явлений, когда Дирекция благоустройства загружена работой», — отметил Бурмистров.