У WhatsApp появится новая функция

Ожидается, что при редактировании роликов в мессенджере будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит ролик с отключенным звуком.

У WhatsApp появится новая функция, связанная с видео, передает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Ожидается, что при редактировании роликов в мессенджере будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит ролик с отключенным звуком.

Нововведение пока тестируют. Кроме того, в WhatsApp улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.