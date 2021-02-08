У WhatsApp появится новая функция
Ожидается, что при редактировании роликов в мессенджере будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит ролик с отключенным звуком.
У WhatsApp появится новая функция, связанная с видео,
Ожидается, что при редактировании роликов в мессенджере будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит ролик с отключенным звуком.
Нововведение пока тестируют. Кроме того, в WhatsApp улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.