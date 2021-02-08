Телефонные мошенники украли у рязанцев почти полтора миллиона рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить определенные действия, чтобы якобы защитить сбережения. В итоге деньги пропадали со счетов рязанцев.

Телефонные мошенники украли у рязанцев почти полтора миллиона рублей. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить определенные действия, чтобы якобы защитить сбережения. В итоге деньги пропадали со счетов рязанцев. Так, 64-летняя рязанка потеряла 310 тысяч, рабочий — 550 тысяч рублей. У 43-летнего жителя Сараевского района похитили 550 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к этим хищениям причастны разные люди. Злоумышленников ищут.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК. Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.