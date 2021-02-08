Супруги из Ермиши отпраздновали Бриллиантовую свадьбу

Супруги из Ермиши Мария и Геннадий Зюлины отпраздновали 60-летие совместной жизни — Бриллиантовую свадьбу. Об этом пишет издательство «Пресса».

Супруги из Ермиши Мария и Геннадий Зюлины отпраздновали 60-летие совместной жизни — Бриллиантовую свадьбу. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Мария родилась в ермишинском Рюмине, Геннадий родом из Мухиных Полян.

«Всю жизнь я работала учителем в школе, а муж трактористом. У нас замечательный сын, сейчас он живет в Рязани. Мы счастливые бабушка и дедушка. За годы совместной жизни мы научились уважать и ценить друг друга, сумели сохранить семейный уют», — рассказала женщина.