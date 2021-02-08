\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
-19°
Втр, 09
-15°
Срд, 10
-13°
ЦБ USD 74.26 -0.85 09/02
ЦБ EUR 89.4 -0.48 09/02
Нал. USD 74.35 / 74.97 17:17
Нал. EUR 89.41 / 89.95 17:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
Вчера 17:07
4 239
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
6 февраля 16:57
6 637
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
16 966
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
27 962
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Супруги из Ермиши отпраздновали Бриллиантовую свадьбу
Супруги из Ермиши Мария и Геннадий Зюлины отпраздновали 60-летие совместной жизни — Бриллиантовую свадьбу. Об этом пишет издательство «Пресса».

Супруги из Ермиши Мария и Геннадий Зюлины отпраздновали 60-летие совместной жизни — Бриллиантовую свадьбу. Об этом пишет издательство «Пресса».

Мария родилась в ермишинском Рюмине, Геннадий родом из Мухиных Полян.

«Всю жизнь я работала учителем в школе, а муж трактористом. У нас замечательный сын, сейчас он живет в Рязани. Мы счастливые бабушка и дедушка. За годы совместной жизни мы научились уважать и ценить друг друга, сумели сохранить семейный уют», — рассказала женщина.