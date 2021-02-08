СМИ: Ефремов снова в СИЗО «Водник»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что актера поместили в пятиместную камеру, но сосед у него пока один — мужчина, осужденный за кражу.

Актера Михаила Ефремова доставили из белгородской колонии в Москву. Он находится в СИЗО «Водник», передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что актера поместили в пятиместную камеру, но сосед у него пока один — мужчина, осужденный за кражу.

По словам правозащитника, в колонии Ефремов отказался от должности завклубом и стал работать на швейном производстве — вставлял замки в молнии медицинских халатов и паковал их.

Артист заявил, что официально не уведомлен о том, по какому делу его вызвали в Москву, он ждет адвокатов.

По данным УФСИН по Белгородской области, Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера на судебном процессе по делу о ДТП. Артист проходит по делу как свидетель.

Напомним, за смертельное ДТП суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии, по апелляционной жалобе на приговор срок сократили до 7,5 года.