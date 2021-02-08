Синоптики предупредили об опасном природном явлении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасном природном явлении. По словам синоптика, им можно считать пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России, а также в Западной Сибири.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасном природном явлении. По словам синоптика, им можно считать пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России, а также в Западной Сибири, передает РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что морозы будут, как минимум, на семь градусов крепче нормы.

«А это опасное явление погоды… — отметил синоптик. — Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому».

Самыми холодными окажутся вторник и среда: например, в Подмосковья ожидается до -30 градусов, во Владимирской области до -32.

Согласно прогнозу, морозы смягчатся в выходные: днем будет примерно до -10 градусов.