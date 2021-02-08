Рязанский оперштаб сообщил о занятых койках в «красных зонах» больниц

Состояние 73 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 353 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 45 человек, из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ.