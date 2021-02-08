Рязанец предстанет перед судом за уклонение от армии

Известно, что у рязанца была отсрочка от призыва на время обучения в колледже. После этого молодому человеку неоднократно присылали повестку, но он так и не пришел в военкомат.

В Рязани 22-летний молодой человек предстанет перед судом за уклонение от службы в армии. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что у рязанца была отсрочка от призыва на время обучения в колледже. После этого молодому человеку неоднократно присылали повестку, но он так и не пришел в военкомат.

В отношении уклониста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК, материалы направили в суд.