Рязанец предстанет перед судом за уклонение от армии
Известно, что у рязанца была отсрочка от призыва на время обучения в колледже. После этого молодому человеку неоднократно присылали повестку, но он так и не пришел в военкомат.
В Рязани 22-летний молодой человек предстанет перед судом за уклонение от службы в армии. Об этом сообщил
Известно, что у рязанца была отсрочка от призыва на время обучения в колледже. После этого молодому человеку неоднократно присылали повестку, но он так и не пришел в военкомат.
В отношении уклониста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК, материалы направили в суд.
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