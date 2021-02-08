Рязань подаст в суд на оператора платных парковок из-за неубранного снега

В понедельник, 8 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание в Дирекции благоустройства. Он поручил подготовить документы для подачи иска в суд на оператора платных парковок.

В понедельник, 8 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание в Дирекции благоустройства. Он поручил подготовить документы для подачи иска в суд на оператора платных парковок.

По словам Бурмистрова, поступает много жалоб на несвоевременный вывоз снега с платных стоянок. С балансодержателем парковок намерены либо расторгнуть договор, либо изменить условия договора по их обслуживанию.

«На обочинах стоянок продолжают образовываться снежные отвалы, препятствующие парковке транспорта, передвижению пешеходов и просто портящие внешний вид областного центра. Эту ситуацию нужно в корне менять», — подчеркнул замглавы администрации.