Путин назвал разработку трех вакцин от коронавируса крупным научным успехом России

Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию отметил, что Россия, благодаря своим ученым, занимает ведущие позиции в мире в создании вакцины от COVID-19.

Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию отметил, что Россия, благодаря своим ученым, занимает ведущие позиции в мире в создании вакцины от COVID-19.

«Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», — приводит его слова ТАСС .

Так же Путин заявил, что пандемия коронавируса ускорила внедрение передовых технологий. Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей». Президент сказал, что в настоящий момент «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности».